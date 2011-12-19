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亚洲 | 2011年 12月 19日 星期一 12:03 BJT

〔东京汇市〕美元受到朝鲜领导人金正日去世消息的提振,欧元承压

* 欧元承压,但位於11个月低点上方

* 投资者静待1430GMT欧盟财长电话会议

* 欧元受到欧洲评级下调忧虑的打压

路透悉尼12月19日电---美元兑其他主要货币周一在亚洲市场上涨,朝鲜(北韩)领导人金正日去世的消息令市场感动不安,增添了美元的避险魅力.

朝鲜(北韩)国家电视台周一报导称,朝鲜领导人金正日於周六去世.[nCN1292744]

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