〔东京汇市〕美元受到朝鲜领导人金正日去世消息的提振,欧元承压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 欧元承压,但位於11个月低点上方
* 投资者静待1430GMT欧盟财长电话会议
* 欧元受到欧洲评级下调忧虑的打压
路透悉尼12月19日电---美元兑其他主要货币周一在亚洲市场上涨,朝鲜(北韩)领导人金正日去世的消息令市场感动不安,增添了美元的避险魅力.
朝鲜(北韩)国家电视台周一报导称,朝鲜领导人金正日於周六去世.[nCN1292744]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。