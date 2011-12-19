〔中国债市动态〕现券收益率维持盘整,外汇占款续降对短期走势影响有限

路透上海12月19日电---中国银行间债市周一现券收益率维持盘整,交投不算活络,因市场资金和政策面持续淡静.对於外汇占款持续下降可能导致的存款准备金率再次下调,交易员认为,这基本已在市场预期,而且预计最早也要元旦或春节才会付诸实施,因此对现券短期走势影响有限.

上海一银行交易员称,早盘现券收益率"变化不大,一年央票有点成交."

中国人民银行周一公布数据显示,11月末外汇占款余额为25.459万亿(兆)元人民币.据此计算,当月外汇占款减少279亿元,为连续第二个月下降.[ID:nCN1292816]

对於外汇占款的减少,另一银行交易员表示,该消息暂时对现券总体影响并不明显,仅利率互换(IRS)稍有走低.

北京时间12:00,剩余期限约0.989年的央票1101096券最新成交tCN1101096=CFXS在3.5084%,上日尾盘为3.49%.(完)