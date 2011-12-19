〔中国货币市场〕回购利率涨跌互现,银行谨慎出借跨年资金(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海12月19日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一涨跌互现,场内资金供应仍充裕.隔夜和七天回购利率跌幅收窄,但因银行对跨年资金出借谨慎,导致14天回购利率涨幅扩大.

交易员称,虽然外汇占款连续两个月下跌,但年底前资金面料将维持宽松,随着大规模财政存款陆续投放,流动性将得以补足.

"市场很宽松,就是14天涨了,跨年嘛,下周估计7天也会涨点...但是年底有财政存款投放下来,预计年底还是蛮宽松的,"上海一银行交易员称.

国海证券证券债券研究员高勇标认为,随着中国经济走软,热钱外流仍将持续,外汇占款下跌并未结束.但是明年一季度公开市场到期量较少,外汇占款持续下降可能会导致准备金率继续下调,利好资金面进一步回暖.

一般情况下,临近年末财政部门会将存放在中国人民银行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性.

中国人民银行周一公布数据显示,11月末外汇占款余额为25.459万亿元人民币.据此计算,当月外汇占款减少了279亿元,为连续第二个月下降.[ID:nCN1292816]

以下为主要货币市场利率报价及成交情况:

北京时间12:06 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.8817 2.8857 -0.40 2,780.68

七天CN7DRP=CFXS 3.0186 3.0762 -5.76 491.95

14天CN14DRP=CFXS 4.3684 3.6379 73.05 124.35

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.8790 2.8850 -0.60 768.35

七天CHICNY7D=CFXS 3.0154 3.0865 -7.11 299.25

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.7700 0.9850 178.50 274.18

七天<0#CN7DRPO=SS> 2.9550 1.9050 105.00 119.10

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.3000 0.6800 262.00 2.11 -------------------------------------------------------------------------------

回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.8900 2.8950 -0.50

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.0500 3.0700 -2.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 4.3100 3.5000 81.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.8763 2.8758 0.05

七天SHICNYSWD= 3.0075 3.0583 -5.08

三个月SHICNY3MD= 5.4505 5.4506 -0.01

===============================================================================(完)

--发稿 刘昕; 审校 乔艳红/丁淑琴

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