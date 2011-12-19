〔投行观点〕中国沪综指有望在明年一季度探底,高点上看约2,800点--中金

* 沪综指明年一季度将探底,二、三季度逐步走升

* 明年股市高点上看2,800点

* 明年中国GDP扩张8.4%,CPI增幅料3.5%

* 明年M2增速达13-14%,新增贷款9-10万亿元

路透北京12月19日电---投资者信心萎靡导致中国股市频频刷新33个月收盘低位.投行中金公司(CICC)周一预计,沪综指.SSEC有望在明年一季度探至底部,之後二、三季度逐步走升至高位,高点上看2,800点附近.

中金公司首席策略师、研究部联系负责人黄海洲并称,明年四季度股指走势还待看外围市场,因为海外存不确定性,尤其是美国经济在明年下半年存在回落的不确定性.

"(全年)A股的图形可能是个倒V字型,就是上去之後再下来,也可能下半年有第二波机会,那就是大的M型."他说.

中国股市周一走势出现戏剧性一幕,在早盘因周末利好传言未兑现而创下33个月盘中新低後,午後股指却一路上扬,终盘几乎收回全部失地,军工股领涨大盘,走势强劲.沪综指.SSEC周一收报2,218.235点,跌6.605点,或0.3%.盘中一度跌至2,164.887点,创下33个月来的新低.该指数上周累计全周跌幅3.9%,为连续第六周颓势.[.SSCN]

针对北韩(朝鲜)领导人金正日去世是否将对市场产生影响这一问题,黄海洲表示,金正日的去世短期内对韩国会产生一些影响,对中国及亚太影响不大,因为朝鲜经济体量小,也未纳入全球经济体系.亚洲市场关注焦点将持续围绕在欧债危机、欧债危机导致的新兴市场经济状况和中国政策.

朝鲜(北韩)官方媒体周一报导称,最高领导人金正日在乘列车实地考察的途中因心脏病发逝世.消息传出後,亚洲股市走低,其中韩国股市跌幅最高达5%,美元兑其他主要货币则上涨.[ID:nCN1293030]

**明年GDP增幅或达8.4%**

中金公司首席经济学家彭文生周一在同一会议上表示,预计2012年中国经济增长将是"软着陆",国内生产总值(GDP)增长8.4%,消费贡献上升,投资贡献下降,净出口负贡献;同期居民消费价格(CPI)增幅或达3.5%.

彭文生并认为,货币政策维持稳健基调,但总量放松的逆周期操作已经开始.预计明年M2增速将达到13%-14%.由於新增外汇占款下降的原因,实现这一目标意味着,新增贷款可能达到9万亿元到10万亿元水平.

中国央行最新数据显示,11月末外汇占款减少279亿元,为连续第二个月下降,且业内人士预计这种趋势短期内仍有望持续,让存准率再下调预期升温.此前央行决定自12月5日起下调存准率0.5个百分点.[ID:nCN1292816]

中国三季度GDP同比增长9.1%,为连续第三季放缓,且为2009年第二季增长8.1%以来的最低水平.而通胀则自高位逐步回落,11月CPI同比涨幅回落至4.2%,为连续第四个月回落;环比则下降0.2%,此前曾连续七个月环比小升.

上周结束的中央经济工作会议明确指出,明年经济社会发展要突出把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持宏观经济政策的连续性和稳定性.[ID:nCN1283492]

而对於近日人民币连续触及日间交易区间下限,中金公司周一送至记者的报告显示,其判断在全球面临金融危机的风险的环境下,政策当局不会容忍人民币汇率大幅贬值,但也不会出现2008年7月和美元再次挂钩的情况.

"预计2012年人民币对美元汇率小幅双向波动,根据美元本身的汇率走势,人民币可能在贬值1%和升值2%之间波动."中金公司称.

中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周一收盘创2005年汇改来新高,尽管盘中一度受11月外汇占款续降,以及朝鲜领导人金正日去世消息影响,人民币汇价稍显疲弱,但全天美元抛盘偏多,并于尾盘突然增强,推动人民币收高.[CNY/CN](完)