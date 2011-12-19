《专题新闻快速浏览》--朝鲜(北韩)领导人金正日去世,亚股走低而美元上扬****

欲取得相关消息,请在括号内代码按两下滑鼠左键,即可读取所需新闻内容. -------------------------------------------------------------------------------- 朝鲜(北韩)国家电视台周一报导称,朝鲜领导人金正日於周六乘火车出行时去世.播音员称, 金正日是因身心过劳而去世.朝鲜中央通讯社称,金正日周六在火车上突发心脏病. 金正日去世的消息传出後,亚洲股市走低,其中韩国股市跌幅最高达5%,美国股指期货扩大跌 幅.美元兑其他主要货币在亚洲市场上涨,金正日去世的消息令市场感到不安,增添了美元的 避险魅力.欧元仍然承压. ---------------------------------主要新闻--------------------------------------- 《综述》朝鲜最高领导人金正日逝世,其子金正恩料接班但变数仍存 [ID:nCN1293358] 《焦点人物》"大将军"金正恩将担任朝鲜(北韩)新领导人 [ID:nCN1293092] 〔突发事件〕朝鲜国家电视台称金正日已去世 [ID:nCN1292810] 〔东北亚情势〕朝鲜领导人金正日在火车上突发心脏病--朝中社 [ID:nCN1292878] 〔东北亚情势〕金正日之子金正恩为"伟大的接班人"--朝鲜中央通讯社 [ID:nCT0488749] 《即时观点》朝鲜领导人金正日去世 [ID:nCN1293170] 《即时观点2》朝鲜领导人金正日去世 [ID:nCN1293170] ---------------------------------各方反应--------------------------------------- 〔东北亚情势〕金正日去世,各方密切关注朝鲜动向 [ID:nCN1293112] 〔东北亚情势〕韩国军方进入紧急警戒状态--韩联社 [ID:nCN1292820] 〔东北亚情势〕朝鲜未出现异常军事活动--韩国国防部 [ID:nCN1292948] 〔东北亚情势〕日本首相取消演讲计划,此前消息称金正日去世--时事社 [ID:nCN1292804] 〔东北亚情势〕日本成立针对朝鲜问题的危机管理团队--日本首相发言人 [ID:nCN1292882] 〔东北亚情势〕日本将准备好应对金正日过世後的意外紧急情况-官房长官[ID:nCN1293088] 〔日本金融〕财务大臣安住淳称,将密切关注金正日去世後的市场动态 [ID:nCN1292960] 〔东北亚情势〕中国外交部对朝鲜领导人金正日不幸逝世表示深切哀悼 [ID:nCN1292778] 〔东北亚情势〕白宫称美致力於维护朝鲜半岛稳定,关注金正日去世报导 [ID:nCN1293052] 〔东北亚情势〕韩美两国总统就朝鲜领导人金正日去世进行电话沟通 [ID:nCT0488733] 〔东北亚情势〕日韩领导人即将进行电话会谈--时事社 [ID:nCT0488725] 〔东北亚情势〕日韩同意展开紧密合作,此前朝鲜领导人去世--时事社 [ID:nCN1293300] 〔韩国评级〕金正日去世不致引发韩国债信评级负面变动--惠誉 [ID:nCN1293332] ----------------------------------市场反应-------------------------------------- 《全球市场》亚股走低而美元上扬,因消息称朝鲜领导人金正日去世 [ID:nCN1292906] 〔东京汇市〕美元上涨,因朝鲜领导人金正日去世消息提振避险需求 [ID:nCN1293124] 〔中国汇市〕人民币兑美元略跌,金正日去世及外汇占款续降引避险情绪 [ID:nCN1292950] 〔韩国汇市〕韩元与韩国公债期货下跌,此前电视台报金正日去世 [ID:nCN1292760] 〔全球市场〕韩股跌幅扩大至近5%,此前有消息称金正日过世 [ID:nCN1292746] 〔台湾股市〕收盘下跌151.76点,受北韩领导人去世消息影响 [ID:nCT0488707] 〔韩国股市〕挫跌3.43%至三周收盘低点,受北韩领导人去世消息冲击 [ID:nCN1293222] 〔日本股市〕日经指数跌逾1%,受金正日去世与欧债担忧加剧影响 [ID:nCN1293404] 〔日本债市〕10年期收益率触及三周低点,受欧债担忧与金正日去世影响 [ID:nCN1293418] ----------------------------------标题新闻-------------------------------------- 日首相在金正日去世後指示政府与美韩和中国密切共享有关朝鲜信息 [ID:nCN1293012] ----------------------------------其它消息-------------------------------------- *股市新闻............................................................[STX-CMN] *债市新闻............................................................[DBT-CMN] *汇市新闻............................................................[FRX-CMN] *经济数据/宏观经济.........................................[ECI-CMN]/[MCE-CMN] -------------------------------------------------------------------------------- --整理 杜明霞/程琳 如果您在读取查看上述报导时遇到"资料无法提供"(Data not available)时, 欢迎致电路透各地服务热线(Help Desk): 中国客户服务中心: 4008-811-408 台湾客户服务中心: 0800-666-061 香港客户服务中心: 852-30095616