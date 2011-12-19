《热点透视》欧元区紧急流动性援助(ELA)或为迷途指津

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack; 编译 艾茂林/郑茵/隋芬

路透伦敦12月16日电---欧元区货币政策有些各自为政.比如爱尔兰、希腊和其它一些成员国的银行除了接受欧洲央行(ECB)的帮助之外,还从本国央行借入数以十亿欧元计的资金.这项名为紧急流动性援助(ELA)的支持工具有助於银行业抵御存款外流的冲击,从而避免恐慌,然而却有可能为疲弱成员国、乃至整个欧元区带来日渐沉重的负担.

**什麽是ELA?**

欧洲央行目前透过流动性操作向欧元区民间银行无限量出借资金,但对贷款担保品的要求颇严.一些银行发现手头欧洲央行认可的担保品已经用完,只能被迫转向本国央行寻求ELA支持--这类紧急贷款需要的担保品风险可以更高,或至少与欧央行贷款的担保品不同.ELA与欧洲央行常规贷款的关键区别在於,信贷风险是由本国央行和政府承受,而非由欧元区17国央行(或称欧元体系)来共同分担.

**目前为何使用ELA?**

ELA是在2008年金融危机期间启用,但大量动用还是主权债危机期间的事.部分原因是银行通常向欧洲央行提交的担保品,比如公债,遭到评级下调和债券收益率(殖利率)持续急升的冲击.欧央行发放的贷款金额与担保资产市值挂钩,因此若资产价格下跌,银行须提供更多担保品方能贷到同额资金.极端情况下,银行的合格资产可能耗尽.

爱尔兰似乎就发生了这样的情况,近来希腊也是如此.国际货币基金组织(IMF)在近期报告中指出,ELA最近数月帮助希腊银行业抵御了存款外流的影响.

**ELA的规模有多大?**

各国央行并未透露ELA的规模,甚至也没有说是否有办理ELA.不过,要想有所了解也并非全无可能,因为ELA在各国央行资产负债表上的典型记录方式是归入"其他资产"或"其他权益".自2010年以来,这一类别的资产规模已经增长了1,440亿欧元--尽管可能不一定全部是都是ELA.

在爱尔兰,ELA的总规模最高达450亿欧元,且几近全部用於那些正在被清理的银行.在希腊,ELA的规模近期也出现增长,现在规模可能多达360亿欧元.

据欧元体系一位高级官员透露,最近几年可能有多达七个国家使用了ELA.

**相关规定如何?**

ELA的成本并不便宜.在希腊,银行为此支付的利率要比欧洲央行贷款高出约1.75个百分点.但利率只是成本的一个方面--担保品规定也很重要,ELA之所以存在,必然意味着其担保品要求不及欧洲央行严格.

富通(Fortis)在2008年用所持有的旗下分支部门股权作为担保品,向比利时和荷兰央行借款.爱尔兰银行业者也用本国政府发行的本票作为担保品向央行借贷.希腊银行业还可以把自己发行的债券拿来抵押,只要政府提供担保即可.

**ELA对货币政策是否有影响?**

ELA的贷款条件要比普通的欧洲央行贷款更加宽松,从这一点上说,这会让欧元区货币政策效果打折扣.但目前ELA贷款规模远小於其他的欧洲央行流动性操作.

当然也有这样的风险:某国央行或许会大量增加ELA贷款,由此向欧元区注入大量流动性,最终推高通胀.但目前而言,通缩更加令人担忧.此外,如果欧洲央行管委会23位成员中有三分之二赞成,则欧洲央行就可以禁止成员国央行提供ELA贷款.

**多少才为过?**

ELA是有用的,它能够帮助扶持处境不稳的银行,同时风险则由各国自己的央行承担.不过,这些国家的政府会因此背上或有负债,而它们目前已被巨额债务缠身.理论上,对银行的担保品要求应能限制ELA贷款的风险.但若担保品质量不佳,大规模的ELA恐拖累一国陷入困境.爱尔兰与希腊的ELA规模或最高达到各自GDP的28%与16%.若这些国家还需更多的外部援助,成本将最终要由其他欧元区政府承担.

**ECB能完全免疫?**

ELA在欧洲央行官员间很不受欢迎,他们鲜少在公开场合下讨论.虽说信贷风险责任归于各国央行,但一旦欧元区分裂,ELA仍可能阴魂不散地困扰欧元体系.当一个二线经济体的储户将资金转入另一个欧元区国家的银行时,这笔转账是通过欧元区结算系统来处理的,会在该二线经济体的央行与欧元体系其余部分之间形成一笔应付款项.当一国真正濒临退出欧元区的危险时,储户或将全体资金都转移到实力较强的国家,比如德国,而较弱国家的银行则将借助ELA来支应存款挤兑.这些存款转移会导致二线国央行与其他欧元区国家央行之间的应付款项日渐增多.欧洲央行将必需作出选择,是中断ELA的使用(这几乎肯定会在二线经济体引发银行业危机),还是允许存款外流继续进行、坐视欧元体系对该国的曝险激增.

**有没有摆脱困境的方法?**

如果说有,那就是ELA在逐渐发展.欧洲央行近期放宽了担保品规则,允许银行将小企业贷款作为担保品.但其坚持称,责任仍应由各国央行自负--这与ELA颇有几分类似,除了ELA不在央行日常货币操作范围之内.

爱尔兰的例子展示出,一国是可以减轻对ELA依赖的:就在2月份时,爱尔兰银行的借款还多达700亿欧元,主要原因在於该国尚有存活能力的银行一直在重整资本与缩减资产负债表.

但是,只要欧元区国家的信誉与欧元存活能力仍受到严重质疑,ELA似乎就将持续.

背景资料:

--据国际货币基金组织(IMF),随着储户取走资金,希腊银行业已加大对ELA的使用.

--据路透估算,截至10月,希腊银行已动用360亿欧元ELA资金,相比9月增加近100亿欧元.

--ELA是央行放贷的一种形式,不含在欧洲央行主要货币政策操作的范围内.ELA的风险是由各国央行承担,不由整个欧元体系与欧洲央行共担.(完)