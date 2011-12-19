《企业看点》--12月19日财务活动报导摘要

路透12月19日电---以下为其它媒体周一对於企业财务相关活动的报导摘要:

* 一家瑞士报纸周日报导称,植牙生产商Nobel BiocareNOBN.VX董事会讨论了创投企业贝恩资本(Bain Capital)对公司的初步兴趣,不过该公司发言人表示没有继续相关商讨.[ID:nL6E7NI0A8]

* 英国独立报周日报导,美国石油巨擘艾克森美孚 (Exxon Mobil)(XOM.N)考虑以70亿英镑(109亿美元)收购英国石油勘探公司Gulf Keystone Petroleum (GKP.L).[ID:nL6E7NI0GV]

* 金融时报周一报导称,中石化(0386.HK)(600028.SS)考虑收购西班牙油企Repsol(REP.MC)数十亿欧元的股份,因负债累累的西班牙建筑商Sacyr-VallehermosoSVO.MC急於出售所持Repsol股份的一半,以偿还贷款,避免破产.[ID:nCN1292520]

* 华尔街日报周日报导,美国电话电报公司(AT&T)有关出售资产的商谈搁浅,该公司本希望通过售资赢得当局批准其以390亿美元收购T-Mobile USA.[ID:nL1E7NJ00C]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)