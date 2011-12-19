《企业看点》--12月19日财务活动报导摘要

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月19日电---以下为其它媒体周一对於企业财务相关活动的报导摘要:
* 一家瑞士报纸周日报导称,植牙生产商Nobel BiocareNOBN.VX董事会讨论了创投企业贝恩资本(Bain Capital)对公司的初步兴趣,不过该公司发言人表示没有继续相关商讨.[ID:nL6E7NI0A8]
* 英国独立报周日报导,美国石油巨擘艾克森美孚 (Exxon Mobil)(XOM.N)考虑以70亿英镑(109亿美元)收购英国石油勘探公司Gulf Keystone Petroleum (GKP.L).[ID:nL6E7NI0GV]
* 金融时报周一报导称,中石化(0386.HK)(600028.SS)考虑收购西班牙油企Repsol(REP.MC)数十亿欧元的股份,因负债累累的西班牙建筑商Sacyr-VallehermosoSVO.MC急於出售所持Repsol股份的一半,以偿还贷款,避免破产.[ID:nCN1292520]
* 华尔街日报周日报导,美国电话电报公司(AT&T)有关出售资产的商谈搁浅,该公司本希望通过售资赢得当局批准其以390亿美元收购T-Mobile USA.[ID:nL1E7NJ00C]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 白云;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。