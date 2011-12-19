〔东北亚情势〕日本将准备好应对金正日过世後的意外紧急情况--官房长官

欧洲股市：受矿业股提振周线上涨，但银行股下跌
路透米兰2月10日 - 欧洲股市周五上涨，本周周线上升，归功于企业季报和基本资源类股上涨，但意大利银行股走低，引领银行股录得11月来最差的周度表现。
路透东京12月19日电---日本内阁官房长官藤村修周一表示,日本首相野田佳彦在特别安全会议上指示各部长,做好准备应对包括金融与边境事务在内的任何紧急意外情况,此前传出朝鲜(北韩)领导人金正日的死讯[ID:nCN1293030].
藤村修还在记者会上表示,日本将密切与美国、韩国与中国合作,进一步获取更多相关信息.
他表示,各部长尚未就是否提高日本军事警戒级别作出结论,但後面的会议上可能会提到这一问题.(完)
--编译 隋芬;审校 郑茵
路透米兰2月10日 - 欧洲股市周五上涨，本周周线上升，归功于企业季报和基本资源类股上涨，但意大利银行股走低，引领银行股录得11月来最差的周度表现。
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路透伦敦2月10日 - 铜价周五跳升至逾20个月来最高，此前必和必拓宣布全球最大的铜矿--智利Escondida铜矿工人罢工为不可抗力。