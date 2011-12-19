《焦点人物》「大将军」金正恩将担任朝鲜(北韩)新领导人

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔12月19日电---外界认为金正日之子金正恩将成为朝鲜(北韩)新领导人，尽管他年轻并且缺乏经验。

尽管金正日生前已开始进行权力交接的准备，外界仍对金正恩所知甚少，甚至他的年龄都是个谜。

外界猜测金正恩年纪约在27岁左右，他已经拥有大将军衔，并且任政界要职。有报导称，今年5月金正恩对中国进行了一次重要的外交访问。

「基本上还是个孩子的金正恩在得到中国支持的情况下，将成为朝鲜下一任领导人，」首尔朝鲜研究大学的杨武仁(Yang Moo-min)表示。

金正恩是金正日三个儿子中年纪最小的。他曾经留学瑞士，可能会讲英语和德语，相貌酷似祖父金日成。

专家称，金正恩可能继续重视军事的路线，加强对军队的管理，并不顾国际社会的反对发展核武器项目。

金正恩去年被金正日授予大将军衔，并任政界要职，正式成为金正日的接班人。为保险起见，金正日还让他的妹妹和妹夫出任要职，从而形成家族铁三角。

看起来朝鲜没有改朝换代的迹象，也没有危机和不稳定的迹象。

「尽管经济处境艰难、食品短缺并遭到很多制裁，金正日政权看似稳定，而权力交接看起来也很平稳，」延世大学的John Delury和Chung-in Moon在4月撰写的文章中称。

他们还表示，中国积极在外交和经济上支持朝鲜的生存、稳定和发展。

中国乐见朝鲜半岛局势维持现状，担忧如果韩国并吞朝鲜，可能会导致美国在毗邻中国的边境驻军。

金正恩已去世的母亲、生於日本的舞蹈演员高英姬是否是金正日合法妻子的问题，可能影响金正恩继承权力。

金日成昔日公开宣布金正日为继承人，但是金正日没有效仿，他的三个儿子多年来没在国家媒体上露过面。

曾任金正日家厨师的日本人藤本健二(Kenji Fujimoto)曾在书中写道，最年轻的儿子金正恩最像金正日。

藤本健二还表示，金正恩气质坚韧，是三个儿子中领导力最强的。藤本健二认为金正日最喜欢金正恩。（完）