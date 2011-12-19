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亚洲 | 2011年 12月 19日 星期一 12:50 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元下跌,澳洲公债收益率创新低

* 澳洲三年期公债收益率触及三年低位,10年期公债收益率创纪录低位

* 亚股大跌削弱市场人气

* 澳元兑瑞郎降至三周低点

路透惠灵顿/悉尼12月19日电---澳元和新西兰元周一下滑,风险偏好全面消退.市场担心欧元区评级进一步遭调降,且朝鲜(北韩)领导人金正日过世的消息引发不确定性,助推澳洲公债期货创新高.

澳洲公债收益率(殖利率)触及纪录低点,市场视该国公债为相对安全的资产,因澳洲政府财政实力雄厚,又享有AAA评级,特别是在最高评级国家数量急剧减少的情况下.

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