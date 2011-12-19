〔澳新汇市〕澳元和新西兰元下跌,澳洲公债收益率创新低

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 澳洲三年期公债收益率触及三年低位,10年期公债收益率创纪录低位
* 亚股大跌削弱市场人气
* 澳元兑瑞郎降至三周低点
路透惠灵顿/悉尼12月19日电---澳元和新西兰元周一下滑,风险偏好全面消退.市场担心欧元区评级进一步遭调降,且朝鲜(北韩)领导人金正日过世的消息引发不确定性,助推澳洲公债期货创新高.
澳洲公债收益率(殖利率)触及纪录低点,市场视该国公债为相对安全的资产,因澳洲政府财政实力雄厚,又享有AAA评级,特别是在最高评级国家数量急剧减少的情况下.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。