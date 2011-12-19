〔东北亚情势〕金正日去世,各方密切关注朝鲜动向

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔12月19日电---朝鲜官方媒体周一报导称，朝鲜最高领导人金正日上周六在乘火车出行时突发心脏病去世。此事也立刻引发了谁将执掌朝鲜最高领导权的担忧。

一身黑色打扮的朝鲜国家电视台主播泣不成声地报导说，金正日在去现场指导工作途中，因身心过劳去世，享年69岁。

金正日在2008年曾罹患中风，但重归公众视野时似乎已经康复。朝鲜中央通讯社(KCNA)报导称，金正日周六早晨8:30突发“急性心肌梗塞，及并发心原性休克”後去世。

韩联社报导称，韩国所有军队和全部政府工作人员均处於紧急戒备状态，但韩国国防部表示，迄今朝鲜军队还无任何异常动向。

日本财务大臣安住淳(Jun Azumi)表示，日本必须做好应对安全方面的意外准备。

市场人士和亚太地区各国将密切留意朝鲜接下来的动向。朝鲜崩溃的经济以及希望成为核武器国家的愿景对东北亚构成了重要威胁。

亚洲股市和美国股指期货均下挫，韩国股市跌幅达到5%，美元兑其他主要货币在金正日去世消息曝出後上涨。韩元KRW=下跌1.8%。

金正日最小的儿子--金正恩在2010年被委以军队和政治领域高级职务，因此也被视为是朝鲜的接班人。金正恩在金正日治丧委员会长长的官员名单中名列首位，这也意味着他将执掌朝鲜，或是他已获命执政的主要迹象。

但人们对金正日的公信力存在很多质疑，因他年纪不满30岁，且对继任几无准备。

韩国统一研究院(Korea Institute of National Unification)的Chung Young-Tae表示：“金正恩还不是正式的继承人，但朝鲜将向着金正恩继承大统的方向发展。朝鲜有很大可能发生权力斗争。”

“军队很可能支持金正恩，朝鲜政府现在的当务之急是控制民众，使其在这个动荡时刻不要陷入混乱中。”（完）