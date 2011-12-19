《亚洲原油展望》中东原油需求料仍疲弱

欧洲股市：受矿业股提振周线上涨，但银行股下跌
路透米兰2月10日 - 欧洲股市周五上涨，本周周线上升，归功于企业季报和基本资源类股上涨，但意大利银行股走低，引领银行股录得11月来最差的周度表现。
路透东京12月19日电---中东原油现货市场本周料仍疲弱,因亚洲买家出於对全球经济体质的担心,不愿提高炼油产能.
多数月度原油交易在上周末前完成,本周市场料会进一步加速完成此类交易,因假期将至.
**中东原油**
交易商表示,俄罗斯原油生产商Rosneft本周或发布月度招标,以出售ESPO原油,这比正常时间要提前,主因假期因素.
卡塔尔马林原油售价盘旋于较卡塔尔石油公司(QP)每桶贴水0.1美元处,但交易商并不认为该贴水水准本周会加大.
日本Cosmo Oil公司可能放弃转售马林原油.
2月布兰特/迪拜期货转掉期(EFS)合约报每桶3.41美元,较周五尾盘下跌0.01美元.
0108GMT时,2月ICE布兰特原油期货LCOc1下跌0.66美元,报102.69美元.
路透米兰2月10日 - 欧洲股市周五上涨，本周周线上升，归功于企业季报和基本资源类股上涨，但意大利银行股走低，引领银行股录得11月来最差的周度表现。
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