《亚洲原油展望》中东原油需求料仍疲弱

路透东京12月19日电---中东原油现货市场本周料仍疲弱,因亚洲买家出於对全球经济体质的担心,不愿提高炼油产能.

多数月度原油交易在上周末前完成,本周市场料会进一步加速完成此类交易,因假期将至.

**中东原油**

交易商表示,俄罗斯原油生产商Rosneft本周或发布月度招标,以出售ESPO原油,这比正常时间要提前,主因假期因素.

卡塔尔马林原油售价盘旋于较卡塔尔石油公司(QP)每桶贴水0.1美元处,但交易商并不认为该贴水水准本周会加大.

日本Cosmo Oil公司可能放弃转售马林原油.

2月布兰特/迪拜期货转掉期(EFS)合约报每桶3.41美元,较周五尾盘下跌0.01美元.

0108GMT时,2月ICE布兰特原油期货LCOc1下跌0.66美元,报102.69美元.