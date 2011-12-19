〔中国电力〕南方电网预计明年全网将出现全年持续性缺电,3-5月最困难

路透北京12月19日电---鉴於明年汛前来水偏枯和装机不足等因素影响,南方电网预计明年全网将出现全年持续性缺电,最大电力缺口将达800万至1,400万千瓦,其中3-5月份将最困难.

周六刊登在南方电网网站上的系列文章称,明年3-5月份的平均电力缺口将达1,300万千瓦左右.从地区上看,广东的电力缺口为全网最大,预计最大电力缺口为600-1,000万千瓦.

"今年汛期,除了澜沧江外,红水河和乌江流域都严重枯水,这意味着今冬明春也没有蓄水.明年四、五月份我们的日子将最难过."文章援引南方电网公司总经理钟俊称.

南方电网并预计,2012年五省区最高负荷需求约1.34亿千瓦,同比增长9.8%;售电量需求7,545亿千瓦时,考虑2011年限电影响同比增长9.7%.

今年以来,受来水严重偏枯、电源装机不足及电煤短缺等因素制约,南方电网的全网电力供应持续紧张,南方区域成为全国电力供应最困难的地区.(完)

欲了解更多详情,请点选南方电网网站(www.csg.cn/)