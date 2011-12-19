《外汇动态》一个月期美元/韩元隐含波动率和NDF急升

0453GMT---一个月期美元/韩元隐含波动率急升,因朝鲜领导人金正日去世的消息令投资者感到不安,并导致韩元下挫.

"一个月美元/韩元隐含波动率的确受该消息影响,随後受到买盘追捧,"新加坡一位期权经纪商指出.其并称一个月美元/韩元隐含波动率报14.75%,在该消息公布前夕报13.25%/14.75%.

路透获得的数据显示,一个月美元/韩元隐含波动率KRW1MO=买盘一度升至15.0%的高位,为11月末以来的最高水准.

一家日系银行驻新加坡的交易员指出,韩元下跌可能导致一些市场人士猝不及防.

"我听说,对冲基金急忙通过期权和无本金交割远期外汇(NDF)卖出韩元,"该交易员并称.

一月期美元/韩元NDFKRW1MNDFOR=日内跳涨1.6%,至1,178.70.(完)

--编译 肖群英;审校 龚芳

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