主要国家经济指标预测--12月20日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月20日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0030 澳洲央行公布12月会议记录
0001 英国Nationwide消费者信心指数 11月 -- 45.0
0700 德国Gfk消费者信心指数 1月 5.5 5.6
0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 +0.1% +0.2%
(较上年同期) +5.2% +5.3%
0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 11月 -- 顺差21.5
0900 德国Ifo企业景气判断指数 12月 106.1 106.6
现况指数 116.0 116.7
预期指数 97.0 97.3
0900 意大利工业订单(较前月) 10月 -- -8.3%
(较上年同期) -- -3.6%
工业销售(较前月) -- -5.4%
(较上年同期) -- +1.9%
1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 12月 负13 负19
1200 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 +0.1% +0.2%
(较上年同期) +2.9% +2.9%
央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.3%
(较上年同期) +2.2% +2.1%
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月17日当周 -- -0.1%
1330 美国房屋开工年率(万户) 11月 63.5 62.8
建筑许可年率(万户) 63.5 64.4
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月17日当周 -- +2.9%
2145 新西兰经常账(亿新西兰元) 第三季 赤字38.25 赤字9.20
截至第三季的年度 赤字80.0 赤字74.7
经常账相当於GDP比例 第三季 -3.9% -3.7%
2350 日本贸易收支(亿日圆) 11月 逆差4,500 逆差2,738
出口(较上年同期) -4.0% -3.7%
进口(较上年同期) +8.7% +17.9%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0200 新西兰元国民银行(NBNZ)企业信心指数 12月 +25.7% --
NBNZ整体经济信心指数 +16.9% --
0900 欧元区未经季节调整经常账(亿欧元) 10月 盈余17 赤字20
经季节调整经常账(亿欧元) 赤字75 赤字50
投资流动(亿欧元) 净流出321 --
0900 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 10月 逆差2.17 --
全球贸易收支(亿欧元) 逆差10.77 --
1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 10月 +0.9% 持平
1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 12月 21 20 (完)
--整理 吴云凌/李春喜;审校 王兴亚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。