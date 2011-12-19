《即时观点2》朝鲜领导人金正日去世

(新增分析人士评论)

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔12月19日电---朝鲜(北韩)官方媒体周一报导称，该国领导人金正日乘火车出行时心脏病发去世，这引发外界对该国政权及其核计划的担心。

金正日最小的儿子金正恩被视作他的接班人，他在2010年被委任党内和军队高级职务。

以下为分析人士观点：

北京大学国际关系学院教授朱峰

“这麽快的播报金正日死亡的消息，证明朝鲜的内部权力结构保持稳定。所以这是一个非常重要的信息，围绕着金正恩过渡的权力体制已经迅速启动。”

“现在这种情况下，我觉得短期内，不是关注金正日死後朝鲜是稳定还是不稳定的问题，我们现在要更多的关心这个新的权力机构到底是如何组成的，这才会对未来朝鲜的内政和外交有更大的影响。”

“短期内，不会有新的政策，只会强调政策的连续性、继承性。”

“金正日死的时候，没有一个领导人敢说他现在要迅速的采取和金正日不同的路线，所以新的权力结构不会在短期内有什麽新的政策。”

“金正日时代结束了，後金正日时代已经来了，这个时代一定会给朝鲜半岛带来新变化，给朝鲜带来新变化，这是毫无疑问的。所以在这样一种情况下，我觉得中国、韩国、美国、日本和俄罗斯，在处理後金正日时代的问题上要加强合作与团结。”

“不管怎麽样，我觉得是好事，尽管这麽说有点残忍。”

中山大学中朝关系专家魏志江

“金正日去世对中朝关系不会产生重大影响。”

“关系不会因为个别领导人的去世或者变化产生重大的改变。”

“从朝鲜政局来看，金正恩的接班体制基本上已经稳定。从朝鲜党政军关系来看，在金正日去世之前已经做了妥善的调整，正在逐步的把军方的权力向党的权力方面移交。金正恩的统治在某种程度上并不是他一个人的统治，而是一个大部的统治。”

“朝鲜的经济方面，金正日去世以後，我觉得会有重大变化，特别是在对外经济开放方面，会做出更大的一些步骤。”

“从金正恩这一代领导人来说，基本上拥有国际视野，这一代领导人已经意识到，朝鲜是世界的朝鲜，朝鲜不能孤立于世界。”

中共中央党校朝鲜问题专家张琏瑰

“这是好消息……朝鲜最终要有所变化，当然往好的变化还是往坏的变化，还得观察。不过总得来说，是变化就好。”

“内部可能展开激烈的权力斗争，稳定下後才能确定对外政策，这需要一年到半年的时间。”

悉尼大学朝鲜研究讲师LEONID PETROV

“金正恩继位毫无疑问，但我预计，与当初金日成去世後一样，朝鲜将有为期三年的哀悼期。在此期间，金正恩可以巩固其权力基础，改变一些机构，甚至必要的话很可能修改宪法，成为朝鲜的完全领导人。但在这三年期，也许会出现一些权力纷争，因为有太多人认为自己也是有资格继任的。”

香港城市大学政治学教授郑宇硕

“他（金正日）身体不好已经不是新闻了，所以他去世也不完全算意料之外。过去三年左右，他已经在积极准备权力交接，准备让儿子接班。外界普遍认为，该国精英阶层、军政精英均接受这样的安排，至少暂时并不打算质疑这样的安排。对於该国既得利益者来说，没什麽理由打破这种局面。”

华盛顿国际战略研究中心朝鲜问题专家车胜利

“今晚以前，如果有人问你，朝鲜政权崩溃最可能发生在什麽样的情况下？答案肯定是：金正日突然去世。那麽我想，现在就是这样的情况了，虽然我们不知道结果会如何。”

“我认为美国和韩国军方已经讨论过这类紧张情况，并作了计划。因此，我认为，美韩军方将开始执行防范计划，以维持安全和稳定。但重点在於，美韩能与中国沟通到什麽程度。因为倘若朝鲜局势不稳，这三个国家将是重要攸关方。”

“之前中国不太愿意讨论这个问题，但现在形势所迫必须讨论了。需要关注中国在这方面的意愿。”（完）