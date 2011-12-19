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亚洲 | 2011年 12月 19日 星期一 17:45 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月19日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):

 发行人    注册金额  拟发规模  期限     发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
            (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日)
============================================================================================= 
无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):

 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        承销商    主体评级   起息日  上市日
              (亿元)    (亿元)   (月)                                      (缴款日)
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万向钱潮        15       15       12   12/20簿记建档  光大银行     AA       12/21    12/22
(000559.SZ)
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上海城投        50       25       12   12/20簿记建档  交通银行     AAA      12/21    12/22  
开发总公司                                            国开行
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厦门港务         6        6       12   12/20簿记建档  深发展       AA       12/21    12/22  
控股集团                                           
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宝钢集团新疆    10       10       12   12/20簿记建档  工商银行     AA       12/22    12/23  
八一钢铁公司                                           
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山东商业集团    15       15       12   12/22簿记建档  工商银行     AA+      12/23    12/26  
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中铁二十五局     4        2       12   12/22簿记建档  招商银行     AA       12/26    12/27
=============================================================================================
漳州发展         2        2       12   12/22簿记建档  招商银行     A+       12/26    12/27
(000753.SZ)
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国家电网       100       100      12   12/23簿记建档  国开行       AAA      12/26    12/27
                                                      中信证券
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久立特材         5       0.2      12   12/23簿记建档  招商银行     A+       12/27    12/28
(002318.SZ)
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长虹集团        10       10       12   12/23簿记建档  农业银行     AA       12/27    12/28
=============================================================================================
中炬高新         7.5      3       12     推迟发行     光大银行     AA-      
(600872.SS)
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):

 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       承销商    主体评级   起息日    上市日
              (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
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新疆艾比湖      5.5       5.5     7   12/20簿记建档   华夏银行      AA      12/22     12/23
农工商联合总公司         (浮息,一年Shibor基准)
                   (附第五年末上调票面利率选择权及投资者回售选择权)                            
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中原环保        2.3       2.3     3   12/20簿记建档   广发银行      AA-     12/21     12/22
(000544.SZ)                                            
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福建轻纺       17         7       5   12/21簿记建档   光大银行      AA-     12/22     12/23
控股公司                                              国开行
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陕西交通       50        50       3   12/21簿记建档   工商银行      AA      12/22     12/23
建设集团                                              交通银行
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广州地铁      100        30       5   12/22簿记建档   中国银行      AAA      12/23    12/26                                          
总公司                                                建设银行              
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平煤神马       30        30       5   12/23簿记建档    民生银行     AAA     12/27     12/28
能源化工集团
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广西建工集团    5         5       3   12/23簿记建档    华夏银行     AA-     12/27     12/28     
=============================================================================================
梅花集团       19        10       3   12/23簿记建档    招商银行     AA      12/27     12/28   
(600873.SS)                                            工商银行  
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
 
 发行人     注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    债项评级    起息日     上市日 
             (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
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*陕西农业和科技 2.1      2.1     3    12/22簿记建档  国开行      AAA       12/23       12/26
中小企业集合票据  
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在
银行间债券市场发行的债务融资工具): 
 
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    债项评级    起息日     上市日 
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
============================================================================================= 
无
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   注:*代表新增.(完)

  --整理 边竞; 审校 冉莹

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发

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