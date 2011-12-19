〔中国金融〕明年应保持合理的信贷投放以确保GDP增长8%--央行货币政策委员

欧洲股市：受矿业股提振周线上涨，但银行股下跌
路透米兰2月10日 - 欧洲股市周五上涨，本周周线上升，归功于企业季报和基本资源类股上涨，但意大利银行股走低，引领银行股录得11月来最差的周度表现。
路透北京12月19日电---中国央行货币政策委员会委员夏斌周一表示,明年中国仍实施稳健的货币政策,相较中国国内生产总值(GDP)的8%增幅,应保持合理的信贷投放.
他在北京举行的2012网易经济学家年会上称,相对於总量稳健的货币政策和现在融资体系和银行体系改革不到位,资源配置效率不太高,需要更加精细地掌握好动态的差别存款准备金.
"我始终认为明年必须实行稳健的货币政策,其含义是中国经济8%-9%的增长,要保持合理的货币供应"夏斌称,"我们认为相对於09年、10年那样的货币政策,稳健的货币政策是相对偏紧的,但是我们仍然保持实体经济需要的正常的货币供应,这不应该减少."
他表示,稳健的货币政策仅仅是文件的语言,在实际操作中是非常复杂的.明年还有12个月还有365天,情况怎麽变化还是要结合实际情况,现在提出了微调,官方也没有专门解释什麽叫微调.
夏斌称.在考虑宏观审慎监管的问题上,银监会和央行的政策如何配套协调是非常复杂的问题.
他还提到,房地产调控的方向不能变,两年一直在提中国的房地产,"如果不整,中国要出事.整狠了也要出事,这就是大量的历史文化积累到现在,非常地两难."
上周结束的中央经济工作会议明确提出,明年继续实施稳健的货币政策和积极的财政政策,要坚持房地产调 控政策不动摇,促进房价合理回归.(完)
--发稿 沈燕; 审校 黄凯
路透米兰2月10日 - 欧洲股市周五上涨，本周周线上升，归功于企业季报和基本资源类股上涨，但意大利银行股走低，引领银行股录得11月来最差的周度表现。
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