〔澳洲股市〕挫跌2.4%创三周收盘低位,零售股全线大跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼12月19日电---澳洲股市周一下挫2.4%,触及三周收盘低位,因市场担忧欧洲数国信用评级若被下调会产生扩散影响,对於圣诞节销售较预期疲弱的焦虑致零售类股重跌.
交易商称,朝鲜(北韩)领导人金正日过世的消息加剧了地区稳定面临的不确定性,不过周一对澳洲股市的影响有限.
IG Markets市场分析师Stan Shamu称,"评级机构令投资者不安,围绕欧洲的人气持续恶化."
根据最新数据,指标S&P/ASX 200指数下跌98.9点,或2.38%至4,060.4点,创两个半月来最大单日跌幅.该指数上周五收升0.5%,终止之前的三日跌势.
零售类股全面重挫,连锁店Myer(MYR.AX)大跌6.2%至2.12澳元,David JonesDJS.AX和Harvey Norman(HVN.AX)双双下挫9%,户外用品零售商Kathmandu(KMD.AX)滑落6%.
矿业股亦下挫,必和必拓(BHP.AX)和力拓(RIO.AX)均跌逾2%.(完)
--编译 吴云凌;审校 蔡美珍
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。