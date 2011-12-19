〔中国铁路〕今年铁路投资目标料难完成,未来几年或有望趋於稳定(更新版)

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* 今年铁路投资目标料难实现

* 未来铁路建设将趋於稳定

路透北京12月19日电---在经历前两年"大跃进"式发展,以及甬温动车事故冲击後,中国铁路建设步伐明显放缓.最新数据显示,今年铁路投资料难完成铁道部所定目标.

不过业内人士预计,未来几年随着在建工程的逐步恢复以及铁道部融资能力好转,铁路建设将趋於稳定.

今年以来,中国铁路建设投资直线放缓.铁道部公布数据显示,1-11月全国铁路固定资产投资累计完成4,916亿元人民币,较上年同期降幅扩大至28.4%;其中基本建设投资累计完成3,963亿元,同比减少34.7%.[ID:nCN1292492]

"今年基本上已经没法完成年初制定的逾7,000亿的目标,我们判断全年投资可能是5,400亿左右,同比下滑大概35%,基建投资约是4,600亿."国信证券建筑与工程行业首席分析师邱波表示.

2007-2010年,中国铁路建设高速增长,基本建设投资从07年的1,772.1亿元,猛增至2010年的7,074.59亿元.但今年723甬温线动车追尾事故,以及铁道部节节攀升的负债率等因素,均迫使铁路建设不得不放慢脚步.

而在前铁道部部长刘志军因涉嫌严重违纪被免去职务後,新任部长盛光祖调整了铁路投资规划,强调铁路建设规模适度超前,而不能过度超前,并将今年的铁路投资规模下调为7,455亿元,基本建设投资规模目标为6,000亿元.

展望未来,邱波指出,鉴於在政策支持下,目前铁路建设基本回归正常,且今年基数下滑,2012年可能会恢复到正增长的水平,但增幅很有限,未来几年每年可能维持在5,500亿的规模.

为缓解铁路融资难,政府先後出台对铁道债利息收入减半徵收企业所得税,以及明确中国铁路建设债券为政府支持债券等一系列支持措施.铁道部今年1,000亿元的企业债也已发行完毕.

国家发展改革委上周五亦表示,要继续保持合理的投资规模.中央投资要优先保障国家重点续建项目尤其是收尾工程,确保按时竣工投产.[ID:nCN1290242]

发改委综合运输研究所专家董焰此前表示,"从发改委等讲话来看,还是要保证建设和一些项目的,但有些还是要重新审视一下."他称,未来将重点保证主要客运专线,西部经济干线,尤其是煤炭通道等的建设.

邱波亦指出,"明年如果经济不行,国家还是会继续投资基建,特别是一些停工的项目,所以财政这块可能还是会支持一下."

另据路透测算,中国铁路11月新增固定资产投资和基建投资均较上月增加,分别升至626亿元和289亿元,上月新增为336亿元和205亿.

以下为最近一年全国铁路投资情况一览:

固定资产投资

2011年1-11月 1-10月 1-9月 1-8月 1-7月 1-6月 1-5月 1-4月 1-3月 1-2月 1月 2010年 2009年

金额(亿元) 4,916 4,290 3,954 3,577 3,224 2,781 2,200 1,733 1,216 708 404 8,341 7,013

同比增幅(%) -28.4 -25.2 -19.3 -11.5 -1.5 2.7 10.4 22.0 36.5 32.5 25.6 18.8 69.1

基本建设投资

2011年1-11月 1-10月 1-9月 1-8月 1-7月 1-6月 1-5月 1-4月 1-3月 1-2月 1月 2010年 2009年

金额(亿元) 3,963 3,674 3,469 3,165 2,834 2,422 1,986 1,562 1,090 640 364 7,091 6,006

同比增幅(%) -34.7 -28.0 -19.3 -11.1 -2.5 3.1 13.4 25.7 39.8 46.7 55.7 18.1 77.9

注:表格根据铁道部官方网站公布的数据整理,金额四舍五入到亿位.(完)

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