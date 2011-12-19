更正:〔韩国股市〕挫跌3.43%至三周收盘低点,受北韩领导人去世消息冲击

标题新闻：本周美国活跃钻机增加8座至591座，为2015年10月来最高，15周内第14周增加-贝克休斯
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(更正:内文第一段"韩国电视台"有误,更正为"朝鲜电视台")
路透首尔12月19日电---韩国股市周一收盘大跌,朝鲜(北韩)电视台报导北韩(朝鲜)领导人金正日去世,促使三星电子(005930.KS)等主要大型股暴跌.
综合股价指数.KS11收低3.43%,成为1,766.93点,创三周收盘低位.(完)
--编译 龚芳;审校 白云
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东南亚股市[.SOCN]
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路透伦敦2月10日 - 铜价周五跳升至逾20个月来最高，此前必和必拓宣布全球最大的铜矿--智利Escondida铜矿工人罢工为不可抗力。
路透伦敦2月10日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周五普遍上涨，因美国总统特朗普承诺将很快宣布税改计划，中国经济数据强劲，重燃对全球通胀上升的担忧。