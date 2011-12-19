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货币新闻 | 2011年 12月 19日 星期一 15:26 BJT

更正:〔韩国股市〕挫跌3.43%至三周收盘低点,受北韩领导人去世消息冲击

(更正:内文第一段"韩国电视台"有误,更正为"朝鲜电视台")

路透首尔12月19日电---韩国股市周一收盘大跌,朝鲜(北韩)电视台报导北韩(朝鲜)领导人金正日去世,促使三星电子(005930.KS)等主要大型股暴跌.

综合股价指数.KS11收低3.43%,成为1,766.93点,创三周收盘低位.(完)

--编译 龚芳;审校 白云

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