〔香港个股〕国泰航空推迟两架波音货机的接收时间,调降明年货运增长率

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月19日电---国泰航空(0293.HK)周一表示,从波音(BA.N)定购的两架747-8F货机的交付时间推後到2013年,并将公司明年的货运增长率预估从17%降至10%,因航空货运需求疲弱.
国泰航空是全球最大的航空货运公司.公司总计定购了10架波音747-8F货机,今年已经接收了四架,其余原定在2012年交付.
"我们明年将再接收四架,然後在2013年接收剩余的两架."国泰航空的发言人梁月芳表示.
国泰航空首席执行官史乐山(John Slosar)在公司的员工月刊CXWorld上表示,经历了2010年的高峰後,2011年的形势显得格外艰难.
他指出,通常在年末出现的货运高峰这次并未来临,不过圣诞节假期的客运预定情况还是相当好的.
周一0646GMT,国泰航空的股价报13.04港元,下跌1.81%.恒生指数.HSI跌幅在1.46%左右.
大和证券分析师刘健恒(Kelvin Lau)指出,"自年初以来,国泰航空的货运量就一直呈现下滑,推迟飞机接收时间的消息料可起到一定帮助,因为明年的货运量增长无法达到17-18%的水平."(完)
--编译 高琦; 审校 郑茵
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。