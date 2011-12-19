〔香港个股〕国泰航空推迟两架波音货机的接收时间,调降明年货运增长率

路透香港12月19日电---国泰航空(0293.HK)周一表示,从波音(BA.N)定购的两架747-8F货机的交付时间推後到2013年,并将公司明年的货运增长率预估从17%降至10%,因航空货运需求疲弱.

国泰航空是全球最大的航空货运公司.公司总计定购了10架波音747-8F货机,今年已经接收了四架,其余原定在2012年交付.

"我们明年将再接收四架,然後在2013年接收剩余的两架."国泰航空的发言人梁月芳表示.

国泰航空首席执行官史乐山(John Slosar)在公司的员工月刊CXWorld上表示,经历了2010年的高峰後,2011年的形势显得格外艰难.

他指出,通常在年末出现的货运高峰这次并未来临,不过圣诞节假期的客运预定情况还是相当好的.

周一0646GMT,国泰航空的股价报13.04港元,下跌1.81%.恒生指数.HSI跌幅在1.46%左右.

大和证券分析师刘健恒(Kelvin Lau)指出,"自年初以来,国泰航空的货运量就一直呈现下滑,推迟飞机接收时间的消息料可起到一定帮助,因为明年的货运量增长无法达到17-18%的水平."(完)