〔亚洲橡胶〕泰国预计明年其橡胶产量增长5%,出口增幅将低於5%

金属期市：期铜价格触及2015年5月以来最高，因智利Escondida铜矿罢工

路透伦敦2月10日 - 铜价周五跳升至逾20个月来最高，此前必和必拓宣布全球最大的铜矿--智利Escondida铜矿工人罢工为不可抗力。