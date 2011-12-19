〔亚洲橡胶〕泰国预计明年其橡胶产量增长5%,出口增幅将低於5%

标题新闻：本周美国活跃钻机增加8座至591座，为2015年10月来最高，15周内第14周增加-贝克休斯
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路透曼谷12月19日电---泰国橡胶协会主管周一表示,该国2012年预计将生产橡胶315万吨左右,比2011年预估产量300万吨高出约5%.泰国是世界最大橡胶生产国与出口国.
"今年已有大量降雨,而且可能再次发生,因此我们预计产出小幅增加约5%."该协会主管Pongsak Kerdwongbundit对路透表示.
他亦预测,橡胶出口明年将增长不到5%,达到280万吨,今年在270万吨左右.
"我们预计明年国内消费将有一定增长,因此出口不会增长太多."他说道.(完)
--编译 隋芬; 审校 高琦
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