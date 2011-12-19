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货币新闻 | 2011年 12月 19日 星期一 14:32 BJT

〔亚洲橡胶〕泰国预计明年其橡胶产量增长5%,出口增幅将低於5%

路透曼谷12月19日电---泰国橡胶协会主管周一表示,该国2012年预计将生产橡胶315万吨左右,比2011年预估产量300万吨高出约5%.泰国是世界最大橡胶生产国与出口国.

"今年已有大量降雨,而且可能再次发生,因此我们预计产出小幅增加约5%."该协会主管Pongsak Kerdwongbundit对路透表示.

他亦预测,橡胶出口明年将增长不到5%,达到280万吨,今年在270万吨左右.

"我们预计明年国内消费将有一定增长,因此出口不会增长太多."他说道.(完)

--编译 隋芬; 审校 高琦

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