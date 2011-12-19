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亚洲 | 2011年 12月 19日 星期一 14:23 BJT

〔日本股市〕日经指数收跌至三周低位,受金正日去世及欧债忧虑加剧打压

路透东京12月19日电---日本股市日经指数周一收跌至三周低位,朝鲜(北韩)领导人金正日去世的消息,以及继评级机构惠誉警告可能下调七个欧洲国家信用评级後,市场对欧债危机的忧虑加剧,均拖累日股.

日经指数.N225收跌1.3%至8,296.12点,稍早一度最多跌至8,272点.东证股价指数.TOPX收低1%至716.38点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 白云

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