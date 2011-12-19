〔中国股市〕沪综指小幅收跌脱离33个月盘中新低,短线料维持低位震荡

路透北京12月19日电---中国股市沪综指周一小幅收跌.早盘股指一度重挫近2.7%至33个月盘中新低,午後则受军工及TMT(科技、媒体与通讯)板块带动大幅收窄跌幅.但分析人士认为,市场并未扭转对经济层面担忧,短线料仍将维持低位震荡.

沪综指.SSEC收报2,218.235点,跌6.605点,或0.3%;日低曾至2,164.887点,因周末无明确利好消息兑现,且朝鲜领导人金正日去世的消息,令今日亚太地区股指进一步扩大跌幅.

华融证券分析师范贵龙指出,午盘军工板块上涨,是因金正日去世消息令市场对地缘政治出现不稳定预期;而TMT出现快速上涨,则是由於前期出台的文化传媒产业扶持政策持续发酵,"(但)并未扭转市场对经济下滑的担心,短线大盘在2,200点附近低位震荡的概率较大."

金正日去世的消息传出後,亚洲股市走低,其中韩国股市跌幅最高达5%,美国股指期货扩大跌幅.美元兑其他主要货币在亚洲市场上涨,金正日去世的消息令市场感到不安,增添了美元的避险魅力.欧元仍然承压.[ID:nCN1293030](完)