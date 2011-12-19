〔中国债市〕人民币利率互换变动不大,周末出放松政策的预期暂落空

路透上海12月19日电---中国人民币利率互换(IRS)周一变动不大.周末消息面清淡,市场对政策面进一步放松的预期暂时落空,场内走势相对平稳.

"不过从长期来看,降息、降准都是大概率的事件,因此(IRS)想走升也很难,"上海一银行交易员称;他认为,IRS走势大方向仍然是易跌难涨.

上周五,在政策面可能进一步放松的鼓舞下,中国股市沪综指曾反弹收升2%,终结此前连续六日跌势.而一年期左右的IRS报价也下行5-6个基点(bp).

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一涨跌互现,场内资金供应仍充裕.隔夜和七天回购利率跌幅收窄,但因银行对跨年资金出借谨慎,导致14天回购利率涨幅扩大.[CN/CN]

中国央行日前宣布三年来首次调降存款准备金率,从12月5日起下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.此举标志货币政策转向拐点出现,始於2010年的一轮紧缩货币政策已阶段性完成.[ID:nCN1253188]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周一 3.0240/3.1440 2.6800/2.7683 2.6767/2.7650 2.8150/2.9150 2.7450/3.1100

上周五 3.0500/3.1820 2.7500/2.8467 2.7317/2.8250 2.8517/2.9517 2.7850/3.1225

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变动 -0.0260/-0.0380 -0.0700/-0.0784 -0.0550/-0.0600 -0.0367/-0.0367 -0.0400/-0.0125

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年11月人民币IRS成交的名义本金总额为1,693.38亿元人民币,较10月的1,294.69亿元增逾三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)

--发稿 周晓峰; 审校 丁淑琴

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