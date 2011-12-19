〔全球金融〕美国不可能增资IMF,因国会反对--德国财政部长

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透柏林12月19日电---德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周一对德国一家电台表示,预计美国不可能对国际货币基金组织(IMF)增加注资,因该国国会当中存在反对意见.
欧元区领导人已同意向IMF提供1,500亿欧元双边贷款,以增强後者抵抗危机的能力,其中预计最多有500亿欧元将来自非欧元区的欧洲国家,并且可能更多资金将来自欧洲之外的地方.
他说,"若没有国会批准,华府就难以向IMF提供双边贷款,美国现在正是这个情况."(完)
--编译 兰秀娟;审校 程琳
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。