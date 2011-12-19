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债券 | 2011年 12月 19日 星期一 15:21 BJT

〔全球金融〕美国不可能增资IMF,因国会反对--德国财政部长

路透柏林12月19日电---德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周一对德国一家电台表示,预计美国不可能对国际货币基金组织(IMF)增加注资,因该国国会当中存在反对意见.

欧元区领导人已同意向IMF提供1,500亿欧元双边贷款,以增强後者抵抗危机的能力,其中预计最多有500亿欧元将来自非欧元区的欧洲国家,并且可能更多资金将来自欧洲之外的地方.

他说,"若没有国会批准,华府就难以向IMF提供双边贷款,美国现在正是这个情况."(完)

--编译 兰秀娟;审校 程琳

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