〔中国票据市场〕转贴利率窄幅波动,年末渐进票据买卖趋於清淡

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海12月19日电---中国票据市场转贴利率周一小幅波动,年末渐近,仍有部分银行为了调整信贷规模,在市场买卖票据,但由於规模调整接近尾声,票据成交较前期偏于清淡.
"我们为了调整规模,前期出了一些票据,各家银行情况都差不多,"华南一银行交易员说."估计年底前也就这样了,转贴利率不会有太大波动."
他并指出,由於今年资金面和信贷规模控制较往年偏宽松,转贴利率将不会出现年末高企的情况,预计月底前都将维持盘整的态势.
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
-------------------------------------------------------
今日 8.4682/8.0122 8.8176/8.4053 10.0050/9.2610
上日 8.4510/8.0144 8.8100/8.4053 10.0909/9.2610
-------------------------------------------------------
变动 +1.72bp/-0.22bp +0.76bp/ 0bp -8.59bp/ 0bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
**逆回购报价上涨**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.2431%,较上日6.2421%上涨.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
----------------------------------
今日 3.2072/3.1552 3.2310/3.1792
上日 3.1832/3.1322 3.2462/3.1932
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 丁淑琴
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金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。