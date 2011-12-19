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亚洲 | 2011年 12月 19日 星期一 15:08 BJT

〔日本债市〕10年期日债收益率触及三周低点,受欧债担忧与金正日去世影响

路透东京12月19日电---日本政府公债价格周一走坚,指标10年期日债收益率(殖利率)触及三周新低,因市场担忧评级下调可能破坏欧洲遏制债务危机的努力,打压股市下跌.

朝鲜(北韩)领导人金正日去世的消息增强了市场的避险情绪,给日债又提供支撑,不过投资者非常谨慎,因10年期日债收益率接近上月触及的一年低点.

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