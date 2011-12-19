〔日本债市〕10年期日债收益率触及三周低点,受欧债担忧与金正日去世影响

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月19日电---日本政府公债价格周一走坚,指标10年期日债收益率(殖利率)触及三周新低,因市场担忧评级下调可能破坏欧洲遏制债务危机的努力,打压股市下跌.
朝鲜(北韩)领导人金正日去世的消息增强了市场的避险情绪,给日债又提供支撑,不过投资者非常谨慎,因10年期日债收益率接近上月触及的一年低点.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。