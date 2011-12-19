《亚洲油品展望》燃料油及石脑油本周料走坚,低硫等级柴油料表现疲弱

欧洲股市：受矿业股提振周线上涨，但银行股下跌
路透米兰2月10日 - 欧洲股市周五上涨，本周周线上升，归功于企业季报和基本资源类股上涨，但意大利银行股走低，引领银行股录得11月来最差的周度表现。
路透新加坡12月19日电---亚洲燃料油和石脑油本周料将因1月新点价月份启动而走坚;柴油则料有涨有跌,高硫等级料走强,低硫等级料将表现较弱。
点价意愿重新转向看涨,预料这将使燃料油维持走坚,不过受到实体基本面较弱的影响上档将有限.石化厂商可能会受到固定价格水准较低的激励,买进提炼石脑油的原料.
**燃料油料持坚**
即期市场本周料仍走坚,此前1月/2月跨月价差在晋升为近月合约的第一天交易中,大幅跳升逾1美元至逆价差每吨9美元以上.
周一早盘结束後,该合约报每吨9.38美元,与上周五亚洲收盘价相较无变动,但高於其过去两周大多数时间里保持的7.00-8.00美元的区间.不过仍远低於先前近约12月/1月合约的均价水准,该合约在月度中多数时间收在12.00美元上方.
成交量可能也会大增,特别是如果像过去两个月大部分时间里那样点价兴趣再度转为看涨的话.
路透米兰2月10日 - 欧洲股市周五上涨，本周周线上升，归功于企业季报和基本资源类股上涨，但意大利银行股走低，引领银行股录得11月来最差的周度表现。
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