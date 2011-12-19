《亚洲油品展望》燃料油及石脑油本周料走坚,低硫等级柴油料表现疲弱

路透新加坡12月19日电---亚洲燃料油和石脑油本周料将因1月新点价月份启动而走坚;柴油则料有涨有跌,高硫等级料走强,低硫等级料将表现较弱。

点价意愿重新转向看涨,预料这将使燃料油维持走坚,不过受到实体基本面较弱的影响上档将有限.石化厂商可能会受到固定价格水准较低的激励,买进提炼石脑油的原料.

**燃料油料持坚**

即期市场本周料仍走坚,此前1月/2月跨月价差在晋升为近月合约的第一天交易中,大幅跳升逾1美元至逆价差每吨9美元以上.

周一早盘结束後,该合约报每吨9.38美元,与上周五亚洲收盘价相较无变动,但高於其过去两周大多数时间里保持的7.00-8.00美元的区间.不过仍远低於先前近约12月/1月合约的均价水准,该合约在月度中多数时间收在12.00美元上方.