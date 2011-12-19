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亚洲 | 2011年 12月 19日 星期一 15:34 BJT

〔金属期市〕铜价下跌,受欧洲信用评级遭调降忧虑拖累

路透吉隆坡12月19日电---铜价周一下跌,欧洲多国信用评级可能遭下调的疑虑,引发市场担心欧洲或需花费更长时间才能摆脱债务危机,进而拖累全球经济增长.

0706GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下跌0.95%至每吨7,275.25美元,回吐上个交易日的涨幅.LME期铜价格今年已累计挫跌24%.

上海期货交易所主力3月期铜合约SCFc3下滑1.3%至每吨53,580元人民币(8,400美元).沪铜上周挫跌近5%,录得9月底以来最大单周跌幅.沪铜今年已下跌25%.

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