〔金属期市〕铜价下跌,受欧洲信用评级遭调降忧虑拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透吉隆坡12月19日电---铜价周一下跌,欧洲多国信用评级可能遭下调的疑虑,引发市场担心欧洲或需花费更长时间才能摆脱债务危机,进而拖累全球经济增长.
0706GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下跌0.95%至每吨7,275.25美元,回吐上个交易日的涨幅.LME期铜价格今年已累计挫跌24%.
上海期货交易所主力3月期铜合约SCFc3下滑1.3%至每吨53,580元人民币(8,400美元).沪铜上周挫跌近5%,录得9月底以来最大单周跌幅.沪铜今年已下跌25%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。