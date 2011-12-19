版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 19日 星期一 15:29 BJT

〔全球金市〕金价走软,此前惠誉警告可能下调欧洲多国评级

* 现货银跌逾3%

* 金价第一季料将下跌,不太可能再探纪录高位--调查

路透新加坡12月19日电---金价周一下跌近1%,延续上周跌势,因评级机构惠誉警告可能下调法国评级,让投资者对欧洲局势忧心忡忡.

评级机构惠誉表示,欧元区恐怕拿不出解决债务危机的全面计划.该机构并警告称,包括意大利和西班牙在内的六个欧元区国家近期可能面临债信评级调降. [ID:nCN1291846]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐