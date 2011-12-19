〔国际油市〕布兰特原油跌破103美元,受欧债危机和金正日逝世消息打压

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透新加坡12月19日电---布兰特原油期货周一跌破103美元,因对欧债危机的担忧挥之不去,加之朝鲜领导人金正日过世或影响东北亚地区的稳定,对风险资产构成压力.
评级机构惠誉表示,欧元区恐怕拿不出解决债务危机的全面计划.该机构并警告称,包括意大利和西班牙在内的六个欧元区国家近期可能面临债信评级调降.[ID:nCN1291846]
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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