〔国际油市〕布兰特原油跌破103美元,受欧债危机和金正日逝世消息打压

路透新加坡12月19日电---布兰特原油期货周一跌破103美元,因对欧债危机的担忧挥之不去,加之朝鲜领导人金正日过世或影响东北亚地区的稳定,对风险资产构成压力.

评级机构惠誉表示,欧元区恐怕拿不出解决债务危机的全面计划.该机构并警告称,包括意大利和西班牙在内的六个欧元区国家近期可能面临债信评级调降.[ID:nCN1291846]