〔欧洲汇市〕瑞郎兑欧元上涨,受金正日逝世消息引发的避险情绪提振

路透苏黎世12月19日电---瑞郎料取得连续第三日的上涨,兑欧元有望突破1.22,此前有报导称朝鲜领导人金正日因突发心脏病而逝世,加重了避险情绪. 朝鲜(北韩)官方媒体周一报导称,最高领导人金正日在乘列车实地考察的途中因心脏病发逝世.该则消息引发了对该国政权及其核武计划的担忧[ID:CN1293358].这种担忧打压了投资者的信心,欧洲股市今日料下跌.