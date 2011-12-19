〔欧洲汇市〕瑞郎兑欧元上涨,受金正日逝世消息引发的避险情绪提振

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透苏黎世12月19日电---瑞郎料取得连续第三日的上涨,兑欧元有望突破1.22,此前有报导称朝鲜领导人金正日因突发心脏病而逝世,加重了避险情绪. 朝鲜(北韩)官方媒体周一报导称,最高领导人金正日在乘列车实地考察的途中因心脏病发逝世.该则消息引发了对该国政权及其核武计划的担忧[ID:CN1293358].这种担忧打压了投资者的信心,欧洲股市今日料下跌.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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