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亚洲 | 2011年 12月 19日 星期一 15:42 BJT

〔表格〕外资在韩国股市转而卖超2,065亿韩元

路透首尔12月19日电---韩国证券交易所周一公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11转而卖超2,065亿韩元.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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12月19日 -206.5 102.4 165.5

12月16日 32.1 -33.7 145.2

12月15日 -286.4 -1.3 485.7

12月14日 -345.0 38.9 242.7

12月13日 -207.1 67.0 388.6

12月12日 -0.2 -127.3 -66.7

12月 9日 -423.5 40.5 579.1

12月 8日 203.4 -41.5 -24.9

12月 7日 -25.6 332.0 -288.3

12月 6日 -151.2 271.8 -127.4

12月 5日 -65.2 95.1 -39.7

12月 2日 -102.2 586.9 -495.5

------------------------------------------------

本月以来 -739.4 2,360.0 -716.6

-------------------------------------------------

今年以来 -8,368.4 11,252.8 -702.0

-------------------------------------------------(完)

--编译 龚芳;审校 程琳

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