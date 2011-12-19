〔法国经济〕若信心改善,明年下半年会恢复增长--预算部长

路透巴黎12月19日电---法国预算部长Valerie Pecresse周一表示,如果对於未来的信心增强,法国就可以恢复经济增长.其还再次声明,不需要第三轮撙节计划.

法国国家统计局上周表示,法国经济今年最後一季或萎缩0.2%,明年第一季或萎缩0.1%,显示法国会陷入短期经济衰退.

Pecresse在接受法国电台采访时称,"我们相信经济随时可能恢复增长,因法国经济基本面良好,而且这主要是对欧元区稳定的信心问题."Pecresse同时兼任法国政府发言人.

她还说道:"我们的目标是(明年)下半年恢复增长."(完)