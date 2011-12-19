朝鲜各邻国准备应对金正日死後意外事件

(本文由路透中文网编译提供)

路透12月19日电---朝鲜(北韩)的邻国和美国周一呼吁维持朝鲜局势稳定，此前朝鲜领导人金正日逝世，令朝鲜局势出现新的不确定性。

朝鲜中央通讯社已经将已故领导人金正日之子金正恩称作"伟大的接班人"，不过金正恩将如何管理国家还不得而知。

美国总统奥巴马与韩国和日本领导人互通电话商讨形势。

韩国联合通讯社报导，金正日死讯传出後，韩国命令军队处於警戒状态，韩国总统李明博召集了韩国国家安全委员会(NSC)会议。不过韩国国防部称，朝鲜军队未出现异常军事活动。

美国白宫表示，美国官员一直与韩国和日本盟友保持密切联系。

“我们仍致力於维护朝鲜半岛稳定，以及保护盟友的自由和安全，”白宫新闻秘书Jay Carney在书面声明中称。

日本同样召开了特别安全会议，但是没有命令军队处於特别戒备状态，并表示日本必须做好准备，应对可能出现的意外安全情况。

“首相（野田佳彦）在特别安全会议上指示各位大臣，做好准备应对包括金融与边境事务在内的任何紧急意外情况，”日本政府发言人周一表示。

中国外交部称，惊悉朝鲜最高领导人金正日同志不幸逝世，对此表示深切哀悼，向朝鲜人民致以诚挚慰问。新华社快讯引述外交部发言人马朝旭作出上述表示。

曾在朝鲜战争中代表韩国参战的澳大利亚与朝鲜政府保持着外交联系，呼吁朝鲜在金正日死後保持冷静和克制，特别是在南北双方间的非军事区附近。（完）