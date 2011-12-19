NBA球星科比与妻子申请离婚

标题新闻：本周美国活跃钻机增加8座至591座，为2015年10月来最高，15周内第14周增加-贝克休斯
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透洛杉矶12月16日电---洛杉矶湖人队中巨星科比·布莱恩特(Kobe Bryant)与妻子Vanessa的代表周五宣布，两人在度过逾10年的婚姻生活後，因无法协调的差异申请离婚。
科比夫妇发表声明称：“为保护年幼的孩子，和考虑即将到来的假期，我们恳请公众在这一艰难时刻尊重我们的隐私。”
科比夫妇的发言人称，33岁的科比和29岁的Vanessa私下解决了离婚的所有相关事宜，俱已递解离婚申请。Vanessa先提交，科比稍後也递交。
科比曾帮助湖人五次赢下NBA总冠军，当选过MVP，赢得过联盟得分王，并出战过多次全明星赛。
科比2003年曾被科罗拉多一家酒店的一名员工指控性侵，令他形象受损。他否认这些指控，因该女子拒绝出庭作证，这些指控被取消。
科比2001年4月与妻子结婚，在性侵案中，Vanessa一直支持科比。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦2月10日 - 铜价周五跳升至逾20个月来最高，此前必和必拓宣布全球最大的铜矿--智利Escondida铜矿工人罢工为不可抗力。
路透伦敦2月10日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周五普遍上涨，因美国总统特朗普承诺将很快宣布税改计划，中国经济数据强劲，重燃对全球通胀上升的担忧。