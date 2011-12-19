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亚洲 | 2011年 12月 19日 星期一 16:00 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:避险买盘推升美元,此前朝鲜领导人金正日去世

0746GMT--欧元EUR=下跌0.2%至1.3005美元,此前朝鲜(北韩)领导人金正日去世的消息触发对美元全线的避险买盘,而且评级机构惠誉对欧债危机的警告亦影响投资者[ID:nCN1291846].

美元指数.DXY上涨0.1%至80.334.风险较高的货币受政治不确定性影响而走低.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张明钧

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