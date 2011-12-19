《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--12月19日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京12月19日电---以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:49时, 1港元=0.81573人民币HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价 (人民币) (港元) (经汇率调整) ------------------------------------------------------------------ 万科 (000002.SZ)200002.SZ 7.43 7.42 1.23 深物业 (000011.SZ)(200011.SZ) 7.48 3.52 2.61 南玻 (000012.SZ)(200012.SZ) 9.48 5.41 2.15 深康佳 (000016.SZ)(200016.SZ) 3.34 1.80 2.27 *ST中华 (000017.SZ)(200017.SZ) 2.82 1.04 3.32 ST中冠 (000018.SZ)(200018.SZ) 5.03 2.16 2.85 深深宝 (000019.SZ)(200019.SZ) 8.17 4.71 2.13 深华发 (000020.SZ)(200020.SZ) 5.72 2.28 3.08 深赤湾 (000022.SZ)(200022.SZ) 9.78 7.80 1.54 招商地产000024.SZ200024.SZ 18.00 9.92 2.22 特力 (000025.SZ)(200025.SZ) 6.31 3.40 2.28 飞亚达 (000026.SZ)(200026.SZ) 14.32 9.36 1.88 一致药业(000028.SZ)(200028.SZ) 25.30 14.32 2.17 深深房 (000029.SZ)(200029.SZ) 3.48 1.80 2.37 *ST盛润 (000030.SZ)(200030.SZ) 8.33 4.22 2.42 深南电 (000037.SZ)(200037.SZ) 3.72 2.07 2.20 中集集团(000039.SZ)200039.SZ 12.66 7.86 1.97 深纺织 (000045.SZ)(200045.SZ) 9.12 4.81 2.32 方大集团(000055.SZ)(200055.SZ) 4.13 2.09 2.42 深国商 (000056.SZ)(200056.SZ) 13.76 8.33 2.03 深赛格 (000058.SZ)(200058.SZ) 5.51 3.03 2.23 宝石 (000413.SZ)(200413.SZ) 14.73 6.38 2.83 小天鹅 (000418.SZ)(200418.SZ) 8.34 8.21 1.25 粤高速 (000429.SZ)(200429.SZ) 3.23 2.22 1.78 晨鸣纸业(000488.SZ)(200488.SZ) 4.76 3.68 1.59 ST珠江 (000505.SZ)(200505.SZ) 3.13 1.78 2.16 丽珠 (000513.SZ)200513.SZ 21.86 15.54 1.72 美菱电器(000521.SZ)(200521.SZ) 4.71 2.97 1.94 大冷股份(000530.SZ)(200530.SZ) 8.74 4.47 2.40 粤电力 (000539.SZ)(200539.SZ) 5.23 2.84 2.26 佛山照明(000541.SZ)(200541.SZ) 10.51 5.64 2.28 江铃汽车(000550.SZ)(200550.SZ) 20.04 13.89 1.77 沙隆达 (000553.SZ)(200553.SZ) 5.69 2.29 3.05 苏常柴 (000570.SZ)(200570.SZ) 5.08 2.76 2.26 威孚高科(000581.SZ)(200581.SZ) 34.24 19.83 2.12 古井贡酒(000596.SZ)(200596.SZ) 89.29 54.60 2.00 ST东海 (000613.SZ)(200613.SZ) 3.68 1.52 2.97 长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ) 3.76 2.69 1.71 京东方 (000725.SZ)(200725.SZ) 1.79 1.00 2.19 鲁泰 (000726.SZ)(200726.SZ) 7.75 5.94 1.60 本钢板材(000761.SZ)(200761.SZ) 4.75 2.41 2.42 张裕 (000869.SZ)(200869.SZ) 113.09 85.74 1.62 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算.(完) --发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN] 中国融资融券 [.SSCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。