〔中国债市〕现券收益率走稳,外汇占款续降及金正日去世影响均有限

路透上海12月19日电---中国银行间债市周一现券收益率走稳,资金面依旧较为充裕,政策面预期相对平稳,加之临近年末机构操作频率降低,即便有11月外汇占款环比续降以及朝鲜领导人金正日去世的消息,亦未能对平静的市场形成冲击.

"今天比较平淡一点,没什麽变化,外汇占款(继续下降)早一两周前市场就在传,影响不大...到年底,大家的计划都差不多了,不会再折腾了,"北京一银行交易员称.

中国人民银行周一公布数据显示,11月末外汇占款余额为25.459万亿(兆)元人民币.据此计算,当月外汇占款减少279亿元,为连续第二个月下降.[ID:nCN1292816]

前述交易员并指出,今日金正日的消息虽然很受关注,但只要朝鲜政局未出现剧烈动荡,对债市就难有明显影响.

朝鲜(北韩)官方媒体周一报导称,最高领导人金正日在乘列车实地考察的途中因心脏病发逝世.消息传出後,亚洲股市走低,其中韩国股市跌幅最高达5%,美元兑其他主要货币则上涨.[ID:nCN1293030]

剩余期限约2.46年的国债110013券最新报价收益率tCN110013=CFXM为2.8950%/2.8500%,上日尾盘为2.8800%/3.8500%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 2.8819 3.0249

上日 2.8857 3.0762

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4973/3.4418

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6431/2.5591

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5692/3.4942(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 边竞; 审校 乔艳红

中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]

中国债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]

中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]

中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]

中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]

索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02

央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>

金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>