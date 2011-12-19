《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦12月19日电---以下为法国兴业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:不排除可能返回1.3085,然後再升回先前回落起点1.3145,乃至短期的下滑阻力线,该阻力线今日在1.3275切入.之後可能跌回1月低点1.2860.