《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦12月19日电---以下为法国兴业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:不排除可能返回1.3085,然後再升回先前回落起点1.3145,乃至短期的下滑阻力线,该阻力线今日在1.3275切入.之後可能跌回1月低点1.2860.
欧元/日圆:回落跌势起点102.50日圆可能限制涨势,令欧元/日圆跌回10月初低点100.75,然後是99.85支撑区域,之後料将反弹.
美元/日圆:必须收盘站上78.30/40阻力区域,才能中期前景转多,10月底高位79.55将是第一道目标位.
英镑/美元:可能突破1.5535/45,抵达1.5630/35阻力区,之後回到1.5410支撑位.然後应会跌回10月初低点1.5270,甚至是初步支撑线(本周切入位在1.5100).(完)
--编译 程琳;审校 蔡美珍
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选