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市场报道 | 2011年 12月 19日 星期一 16:25 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦12月19日电---以下为法国兴业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:不排除可能返回1.3085,然後再升回先前回落起点1.3145,乃至短期的下滑阻力线,该阻力线今日在1.3275切入.之後可能跌回1月低点1.2860.

欧元/日圆:回落跌势起点102.50日圆可能限制涨势,令欧元/日圆跌回10月初低点100.75,然後是99.85支撑区域,之後料将反弹.

美元/日圆:必须收盘站上78.30/40阻力区域,才能中期前景转多,10月底高位79.55将是第一道目标位.

英镑/美元:可能突破1.5535/45,抵达1.5630/35阻力区,之後回到1.5410支撑位.然後应会跌回10月初低点1.5270,甚至是初步支撑线(本周切入位在1.5100).(完)

--编译 程琳;审校 蔡美珍

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