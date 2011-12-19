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亚洲 | 2011年 12月 19日 星期一 16:23 BJT

〔韩国汇市〕韩元与韩国公债双双下跌,受金正日去世消息影响

路透首尔12月19日电---韩元KRW=周一跌至逾10周日内低点,之前朝鲜(北韩)国家媒体宣布该国领导人金正日去世.韩国领导人匆忙评估该事件产生的影响.

消息也打击韩国公债下跌,金正日去世消息传出时,12月三年期韩债期货KTBc1一度跌0.86点至103.78的低点,为10月28日以来最低,後又收复部分跌幅收於104.32.

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