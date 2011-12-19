〔韩国汇市〕韩元与韩国公债双双下跌,受金正日去世消息影响

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔12月19日电---韩元KRW=周一跌至逾10周日内低点,之前朝鲜(北韩)国家媒体宣布该国领导人金正日去世.韩国领导人匆忙评估该事件产生的影响.
消息也打击韩国公债下跌,金正日去世消息传出时,12月三年期韩债期货KTBc1一度跌0.86点至103.78的低点,为10月28日以来最低,後又收复部分跌幅收於104.32.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。