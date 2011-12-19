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亚洲 | 2011年 12月 19日 星期一 16:58 BJT

〔路透基点〕泰州中国医药城会展中心获得17亿元人民币银团贷款

路透12月19日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,中国医药城会展中心从三家银行获得总额17亿元人民币的11年定期贷款,贷款将用於二期项目建设.

中国国家开发银行担任委托主办行,提供10亿元人民币.兴业银行和交通银行作为一般参贷行,分别提供4亿元人民币和3亿元人民币.

该贷款借款人为泰州华信药业投资有限公司,支付利率为中国人民银行基准利率的100%.在三年宽限期过後,借款人每半年还款一次.宽限期与项目的施工期相同.

借款协议於12月9日签署.

中国医药城会展中心在2010年开业.根据泰州政府网站,二期项目占地7.5万平方米,泰州市长和其他政府官员出席了贷款协议签署仪式.

借款人泰州华信药业投资有限公司曾在今年4月20日发行七年期债券,融资16亿元人民币.(完)

--编译 李春喜;审校 程琳

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