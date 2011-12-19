〔路透基点〕泰州中国医药城会展中心获得17亿元人民币银团贷款

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月19日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,中国医药城会展中心从三家银行获得总额17亿元人民币的11年定期贷款,贷款将用於二期项目建设.
中国国家开发银行担任委托主办行,提供10亿元人民币.兴业银行和交通银行作为一般参贷行,分别提供4亿元人民币和3亿元人民币.
该贷款借款人为泰州华信药业投资有限公司,支付利率为中国人民银行基准利率的100%.在三年宽限期过後,借款人每半年还款一次.宽限期与项目的施工期相同.
借款协议於12月9日签署.
中国医药城会展中心在2010年开业.根据泰州政府网站,二期项目占地7.5万平方米,泰州市长和其他政府官员出席了贷款协议签署仪式.
借款人泰州华信药业投资有限公司曾在今年4月20日发行七年期债券,融资16亿元人民币.(完)
--编译 李春喜;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。