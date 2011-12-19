〔中国汇市〕人民币兑美元收创汇改来新高,美元抛盘偏多显贬值预期渐弱(更新版)

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* 人民币兑美元收创汇改来新高

* 外汇占款续降及金正日去世消息一度令人民币承压

* 但美元抛盘偏多,显贬值预期渐弱

路透上海12月19日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周一收盘创2005年汇改来新高,尽管盘中一度受11月外汇占款续降,以及朝鲜领导人金正日去世消息影响,人民币汇价稍显疲弱,但全天美元抛盘偏多,并于尾盘突然增强,推动人民币收高.

交易员并表示,上周五中资大行推动的人民币汇价绝地反击,显示央行维稳意图坚决,随着市场上美元卖盘逐渐增加,显示人民币的贬值预期正逐渐减弱.

"有一些前期的美元多头开始退出了,(人民币贬值)预期正在改变,人民币连触'跌停'(交易区间下限)的情况最近不大可能再发生了,"华南一银行交易员称.

他并指出,由於欧元走弱,人民币要回归升势的难度也较大,年底前维持横盘震荡的可能性较大,"央行也不会大幅拉高人民币中间价,双方会达成一个妥协."

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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*6.3378 6.3363 6.3585 6.3303 6.3352 6.3484

注:*表示创2005年汇改以来新高

不过也有交易员认为,朝鲜领导人金正日去世的消息,可能会给中国在内的亚洲市场带来不安,避险情绪上升或导致热钱流出,增加人民币贬值的压力.

朝鲜(北韩)官方媒体周一报导称,最高领导人金正日在乘列车实地考察的途中因心脏病发逝世.消息传出後,亚洲股市走低,其中韩国股市跌幅最高达5%,美元兑其他主要货币则上涨.[ID:nCN1293030]

中国人民银行周一公布数据显示,11月末外汇占款余额为25.459万亿(兆)元人民币.据此计算,当月外汇占款减少279亿元,为连续第二个月下降.[ID:nCN1292816]

以下为北京时间16:58,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4060/30 6.4000

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3615/45 6.3660

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水190点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3568元.

东京汇市美元周一守住涨势.朝鲜(北韩)领导人金正日去世的消息播出後,美元受避险买盘提振上涨.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曲伟治/边竞; 审校 乔艳红

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