《外汇动态》ECB委员诺亚的言论带来欧元小涨,并触发一些停损单

0832GMT---欧洲央行委员诺亚表示,央行已经并将继续进行干预,以遏制银行业的流动性危机.受此言论鼓舞,欧元/美元EUR=小涨,从讲话前的1.3010左右升到1.3029.在交投淡静的情况下,还触动了一些停损单.(完)