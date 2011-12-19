〔路透基点〕中国农行签署对苏州四城的10亿元人民币五年贷款案--RLPC

路透香港12月16日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,委托主办行中国农业银行苏州分行12月10日与苏州市四城房产置业有限公司签署10亿元人民币五年期定期贷款协议,该项贷款将用於该公司商业地产项目-繁花中心的建设.

消息人士表示,该项贷款的利率为中国人民币银行基准利率的115%.另一位消息人士则表示,包括所有费用在内的价码为基准利率上浮25%.