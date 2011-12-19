〔路透基点〕中国农行签署对苏州四城的10亿元人民币五年贷款案--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月16日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,委托主办行中国农业银行苏州分行12月10日与苏州市四城房产置业有限公司签署10亿元人民币五年期定期贷款协议,该项贷款将用於该公司商业地产项目-繁花中心的建设.
中国农业银行承贷5亿元人民币,中国银行苏州分行为联席主办行,承贷2亿元.江苏银行、上海银行、华夏银行为参贷行,分别承贷1亿元.
消息人士表示,该项贷款的利率为中国人民币银行基准利率的115%.另一位消息人士则表示,包括所有费用在内的价码为基准利率上浮25%.
据当地媒体报导,繁花中心位於苏州市相城区.该城市综合体包含写字楼、酒店、酒店式公寓和购物中心,建筑面积逾32万平方米.
--编译 王洋; 审校 高琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。