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亚洲 | 2011年 12月 19日 星期一 17:06 BJT

〔路透基点〕中国农行签署对苏州四城的10亿元人民币五年贷款案--RLPC

路透香港12月16日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,委托主办行中国农业银行苏州分行12月10日与苏州市四城房产置业有限公司签署10亿元人民币五年期定期贷款协议,该项贷款将用於该公司商业地产项目-繁花中心的建设.

中国农业银行承贷5亿元人民币,中国银行苏州分行为联席主办行,承贷2亿元.江苏银行、上海银行、华夏银行为参贷行,分别承贷1亿元.

消息人士表示,该项贷款的利率为中国人民币银行基准利率的115%.另一位消息人士则表示,包括所有费用在内的价码为基准利率上浮25%.

据当地媒体报导,繁花中心位於苏州市相城区.该城市综合体包含写字楼、酒店、酒店式公寓和购物中心,建筑面积逾32万平方米.

--编译 王洋; 审校 高琦

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