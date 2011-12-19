〔路透调查〕台湾11月外销订单增速料放缓,全球经济形势致出口前景恶化

标题新闻：本周美国活跃钻机增加8座至591座，为2015年10月来最高，15周内第14周增加-贝克休斯
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* 公布项目:台湾11月外销订单
* 公布时间:12月20日(周二)本地时间16:00(0800GMT)
路透预估(较上年同期变动百分比%):
预估中值 预估区间 10月 9月 调查家数
+2.0 +0.3至+3.5 +4.38 +2.72 7
观察重点:
--因全球经济形势不佳,台湾出口前景近几个月来已经恶化,外销订单增长恐放缓.
--11月汇丰/Markit采购经理人指数(PMI)显示,从出口市场新接的业务明显减少.
--台湾外销订单10月略微加快增长,受助于对新型智能手机、个人笔记本电脑与平板电脑的旺盛需求.欧洲订单较上年同期减少0.78%,9月为减少2.22%.
--不过全球晶圆代工龙头台积电(2330.TW)及联电(2303.TW)11月营收再度较上年同期减少,因需求下滑.智能手机制造商宏达电(2498.TW)则警告称,第四季营收可能和去年同期水准相去不远.
--台湾外销订单数据是亚洲出口需求及高科技产品的领先指标,通常较实际出口表现领先2-3个月时间.
**市场反应**
台股.TWII及台币可能不会对此数据做出反应,但若数据非常强劲,则可能带动电子出口商股价上升.(完)
--编译 隋芬/张明钧;审校 程琳
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