〔表格〕LME金属库存最新变化--12月19日

标题新闻：本周美国活跃钻机增加8座至591座，为2015年10月来最高，15周内第14周增加-贝克休斯
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路透伦敦12月19日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
品种 最新库存 变动
铜 373,950 -7,300
锡 12,200 持平
铅 362,650 +4,575
锌 765,625 +6,725
铝 4,873,025 +50,300
镍 88,338 -372
铝合金 141,440 持平
NASAAC 157,540 -960
*NASAAC为北美特种铝合金(完)
--编译 王洋; 审校 程琳
LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布
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铜 .MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 .MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD>
铝 .MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 .MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD>
锌 .MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 .MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD>
镍 .MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA .MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD>
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