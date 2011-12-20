叙利亚将签署阿盟和平动议--报导

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透开罗12月19日电---埃及中东新闻社(MENA)援引一名叙利亚外交官的说法报导称，叙利亚将签署接受阿盟向叙利亚派遣观察团的协议。
报导称，这名外交官没有提到谁将代表叙利亚签署协议。
但机场消息人士称，叙利亚副外长Faisal Mekdad周一抵达开罗。这名消息人士称，预计Faisal Mekdad将签署协议。
阿盟的一名高官称，截止到周一早晨，阿盟尚未正式收到叙利亚将签署协议的消息。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。